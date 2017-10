Romanca ce viseaza sa ajunga in Formula 1 nu are carnet!

Fata are nevoie de o avere ca sa isi implineasca visul! Alexandra Marinescu face karting de la 9 ani! A ajuns pana in Formula 4, dar s-a oprit pentru ca nu gaseste 300 de mii de euro. Atat ii trebuie pentru un an de competitie. Alexandra e as pe circuit, dar e pieton in viata de zi cu zi.



La inceput, parintii Alexandrei n-au fost deloc incantati de alegerea fetei lor. Ea n-avea nici buletin cand a zburat prima data ca-n Formula 1.