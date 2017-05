2000 de ciclisti si un traseu infernal de 50 km! Imagini spectaculoase de la cea mai populara cursa din Romania

Ciclistii care au evadat astazi spre Snagov, in cea mai populara cursa din Romania, n-au avut parte de un traseu linistit. Au ajuns plin de noroi, dar s-au distrat pe cinste.

Peste 2000 de biciclisti au pornit intr-o cursa infernala de 50 km. Echipa Renault a fost cea mai mare care a luat startul la Prima Evadare - a avut 100 de ciclisti.

Traseul prin padure, plin de gropi si noroaie, le-a dat batai de cap concurentilor. Nu toti au ajuns la final.

"Am avut o tranta fix la inceput, cand am intrat in padure", a povestit un concurent accidentat.

Ca sa dea noroiul de pe ei, oamenii s-au inghesuit la dusuri.

"Cred ca am adunat zece kilograme de noroi pe mine", spune francezul din imagine.