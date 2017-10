Ziua in care Messi s-a apropiat de Maradona pentru argentinieni! Sampaoli: "Fotbalul ii datoreaza o Cupa Mondiala lui Messi! Este cel mai bun din istorie!"

Ecuador 1-3 Argentina / Leo Messi a reusit un hattrick fabulos care a dus Argentina la Mondialul din Rusia.

Antrenorul nationalei Argentinei, Jorge Sampaoli, nu si-a tinut in frau entuziasmul dupa meci fabulos facut de Messi. Fostul antrenor al Sevillei este convins ca acesta este momentul ca Messi sa-i ia locul lui Maradona in inimile argentinienilor castigand titlul mondial cu Argentina!

"Este cel mai bun jucator din istorie. Fotbalul ii datoreaza o Cupa Mondiala lui Messi. Am avut ocazia sa il ajutam sa ajunga la Mondial" a spus Jorge Sampaoli dupa partida. Acesta si-a laudat toti jucatorii dupa calificarea la Mondial.

"Argentina a aratat un nivel foarte ridicat, triumful a fost al jucatorilor. Am facut un pas inainte spre turneul final si am speranta ca pregatirea pe care o vom face ne va ajuta sa fim la fel de competitivi cum am fost astazi" a mai spus Sampaoli.

Antrenorul argentinian nu s-a putut bucura insa in totalitate. Chile, tara pe care a antrenat-o timp de 4 ani, a fost eliminata din drumul catre Rusia: "Simt putina tristete. Probabil isi vor reveni foarte curand pentru ca au personalitate si curaj"