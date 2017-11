"Walking Dead" cu Chiellini in meciul cu Suedia! A simulat ca Busquets, apoi si-a muscat de CAP un adversar! VIDEO

In urma cu cativa ani intr-un meci contra lui Inter, Busquets priemea Oscarul din fotbal pentru cea mai tare simulare. Dupa ce a fost pus la pamant, mijlocasul Barcei se tavalea pe pamant, dar in acelasi timp incerca sa vada daca arbitrul ii observa "durerile".



Chiellini a procedat la fel in partida din Suedia, pierduta de italieni cu 1-0. Nu a fost singura faza ciudata cu fundasul italian in prim plan. Aparatele foto l-au prins ca incerca sa-l muste de cap pe un adversar. Scena le-a amintit internautilor de filmul "Walking dead". Chiellini a fost la randul sau muscat de Suarez la ultimul Mondial.

Chiellini must have got some kind of zombievirus from Suarez???? pic.twitter.com/GiP4cY5psj