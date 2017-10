VIDEO | Bosniacii au dezlantuit IADUL in Estonia dupa ratarea calificarii! Meciul a fost intrerupt

Suporterii bosniaci au digerat greu ratarea calificarii la Cupa Mondiala de anul viitor. Fanii au aruncat cu torte pe terenul din Tallinn, iar meciul a fost intrerupt in minutul 14. Dupa ce partida a fost reluata Hajrović a reusit o dubla si a adus victoria echipei sale cu Estonia.

Succesul nu a fost suficient pentru ca si Grecia si-a castigat ultimul meci din grupa, scor 4-0 cu modesta Gibraltar. Grecii merg la baraj, cu 19 puncte, in timp ce Bosnia incheie preliminariile pe locul 3, cu 17 puncte.

Bosnian supporters obviously not satisfied with the way this campaign ends and how the FA works. Tallinn tonight pic.twitter.com/EjkKmtEVRG