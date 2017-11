Ultima SIMULARE inainte de tragerea la sorti pentru Mondial are 2 dueluri SOC: Argentina - Spania si Brazilia - Anglia! Cum arata grupele din test

FIFA incearca sa se asigure ca totul va decurge fara probleme la tragerea la sorti de vineri.

Mai sunt 2 zile pana "incepe cu adevarat Campionatul Mondial", asa cum spunea gazda evenimentului de vineri, Maria Komandnaya. Tragerea la sorti pentru grupele turneului final de anul viitor va avea loc incepand cu ora 17.00, ora Romaniei, si va putea fi urmarita live pe www.sport.ro.

Pana atunci, FIFA face teste si simulari pentru ca in momentul in care incepe transmisiunea in direct sa nu existe nicio surpriza neplacuta. Astazi a avut loc ultima simulare pentru tragerea la sorti si prezinta, ca si precedenta, 2 dueluri demne de finala turneului: Argentina - Spania si Brazilia - Anglia.

Iata cum arata urnele pentru tragerea la sorti:

Urna 1: Rusia, Germania, Brazilia, Portugalia, Argentina, Belgia, Polonia, Franta

Urna 2: Spania, Peru, Elvetia, Anglia, Columbia, Croatia, Mexic, Uruguay

Urna 3: Danemarca, Suedia, Islanda, Costa Rica, Tunisia, Egipt, Senegal, Iran

Urna 4: Serbia, Nigeria, Japonia, Maroc, Panama, Coreea de Sud, Arabia Saudita, Australia