Tot mai aproape de un nou record! Ronaldo a devenit al 4-lea cel mai bun marcator international din istorie

Portugalia a batut Ungaria cu 3-0.

Cristiano Ronaldo e aproape sa mai doboare un record in fotbal. Portughezul a marcat de 2 ori in fata Ungariei, in victoria de pe teren propriu din preliminariile pentru CM 2018, scor 3-0.

Ronaldo a ajuns astfel la 70 de goluri si l-a intrecut pe Robbie Keane, care a ramas la 68 de goluri pentru nationala Irlandei.

Portughezul mai are doar 14 goluri de dat sa il ajunga pe cel mai bun marcator din istoria nationalelor, Ferenc Puskas. Acesta are 84 de goluri date pentru nationala Ungariei.

Urmatorii in clasament sunt Kocsis, cu 75 de goluri pentru nationala Ungariei, si Miroslav Klose, cu 71 de reusite pentru Germania, pe locul 4 venind Ronaldo cu 70 de goluri.

Ronaldo este cel mai bun marcator din aceste preliminarii, cu 9 goluri, fiind urmat de Lewandowski, cu 7 goluri.