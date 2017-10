"Toata tara plange din cauza unui BETIV!" Scandal incredibil dupa ratarea calificarii la Mondial! Un jucator de la Bayern este tinta atacului

Castigatoarea Copa America, Chile, a fost eliminata in preliminariile Campionatului Mondial din 2018.

Aflata pe locul 3 in clasamentul grupei de calificare pentru Mondial inainte de ultima etapa, Chile a suferit o infrangere devastatoare in fata Braziliei, 0-3, si va privi de la televizor turneul final. Castigatoarea ultimelor 2 editii ale Copa America ar fi reusit sa prinda barajul contra Noii Zeelande daca reusea sa marcheze in prelungirile partidei la 0-2 cand a ratat o ocazie buna iar Brazilia a plecat apoi pe contraatac si a marcat inca o data prin Gabriel Jesus.

Eliminarea inca din preliminarii poate duce la retragerea portarului celor de la Manchester City, Claudio Bravo, cel care a postat un mesaj aparent de adio pe internet dupa meci. Insa mesajul portarului a fost eclipsat de cel al sotiei lui, cea care a lansat un atac dur asupra lui Arturo Vidal!

"Va multumesc pentru toate momentele frumoase cu echipa nationala, va multumesc pentru tot ce am trait. A fost cu adevarat frumos. Dar atunci cand porti acest tricou trebuie sa dai dovada de profesionalism. Stiu ca multi si-au dat viata, in timp ce altii au stat la petreceri si nu s-au putut antrena din cauza betiilor. Acum intreaga tara plange. Te astept aici cu bratele deschise, capitanul meu" a scris Carla Pardo pe Instagram. Presa din Chile dezvaluie ca aceasta face referire la mijlocasul celor de la Bayern Munchen, Arturo Vidal. Acesta a fost si arestat in trecut pentru ca a condus sub influenta alcoolului si nu a jucat in partida cu Brazilia din cauza unei suspendari.