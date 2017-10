TEAPA istorica care a lovit o nationala! Prima tara care s-a auto-eliminat de la Campionatul Mondial! Ce s-a intamplat

O decizie luata de TAS s-a dovedit a fi decisiva.

Ce ironie! Chile nu va juca la Campionatul Mondial in urma jocului rezultatelor din ultima etapa din preliminariile din America de Sud iar unul dintre motivele acestui esec este ... chiar Chile! Acestia au terminat pe locul 6 in grupa, la egalitate de puncte cu Peru. Insa ar fi terminat deasupra acesteia daca rezultatele de pe teren ar fi ramas valabile!

In septembrie 2016, in urma partidei dintre Chile si Bolivia, Federatia din Chile a contestat rezultatul de pe teren, 1-1. Asta pentru ca la bolivieni a jucat paraguayanul Nelson Cabrera iar TAS a decis ca Bolivia sa piarda cu 3-0 partidele in care acesta a fost pe teren. Astfel, Chile a castigat 2 puncte in clasament.

Insa decizia TAS a dus la modificarea unui alt rezultat - Bolivia, cu Cabrera pe teren, o invinsese pe Peru cu 1-0 iar decizia TAS a facut ca Peru sa primeasca 3 puncte in clasament si, la final, aceste 3 puncte au facut-o sa termine la egalitate cu Chile, cu un golaveraj superior! Daca rezultatele celor 2 partide ar fi ramas cele de pe teren, Chile termina pe locul 5 in clasament, la egalitate cu Paraguay dar cu un golaveraj superior!

Clasamentul final:

5. Peru 26 pct +1

6. Chile 26 pct -1

7. Paraguay 24pct -6

Clasamentul daca Bolivia nu pierdea la masa verde meciurile cu Chile si Peru:

5. Chile 24 pct -4

6. Paraguay 24pct -6

7. Peru 23pct -3