Selectionerul Suediei a facut curat in vestiar dupa calificarea la Cupa Mondiala: "E un simplu gest, de clasa!" FOTO

Selectionerul Suediei, Janne Andersson, a facut curat in vestiar dupa calificarea la Cupa Mondiala, in urma remizei de la Milano cu Italiei.

Andersson nu s-a lasat coplesit de euforia calificarii si a inceput sa stranga sticlele si hartiile lasate de jucatori, moment imortalizat de un fotograf.

"Un gest simplu, dar de mare clasa", a scris L'Equipe.

Reprezentativa Suediei s-a calificat la Cupa Mondiala din 2018, dupa ce a remizat, luni seara, in deplasare, scor 0-0, cu nationala Italiei, in mansa secunda a barajului pentru competitia din Rusia. In tur, scorul a fost 1-0 pentru suedezi.