Se stiu deja sase echipe calificate la Mondialul din Rusia! Din Europa, o singura nationala si-a asigurat prezenta, cu exceptia gazdei Rusia

Sase echipe nationale au asigurate biletele pentru Campionatul Mondial din Rusia, de vara viitoare.

Cinci echipe nationale, exceptand Rusia, care va fi gazda, si-au asigurat prezenta la Mondialul de anul viitor. Dintre acestea, una este din Europa, una din America de Sud, una din zona CONCACAF si doua din Asia.

Belgia a ajuns la 22 de puncte in grupa H de calificare, dupa 8 jocuri. Locul 2 in aceasta grupa, Bosnia, are cu 8 puncte mai putin.

Pe de alta parte, Brazilia a castigat deja calificarile din America de Sud, nationala Selecao avand 36 de puncte, cu 11 mai multe decat Columbia, dupa 15 meciuri.

Din zona CONCACAF, Mexicul este sigura de calificare. Mexicanii au invins duminica dimineata nationala din Panama cu 1-0, prin golul lui Hirving Lozano.

Din cele doua grupe ale preliminariilor asiatice, Iran si Japonia au obtinut primele calificarea!

Nicio selectionata africana nu are biletele asigurate, preliminariile de pe acest continent fiind la jumatate.