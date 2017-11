Se intoarce Zlatan in nationala Suediei la Mondial? Raspuns SOC dat de selectionerul Suediei dupa ce a eliminat Italia: "E incredibil ca ma intrebati asta!"

Nationala Suediei a produs marea surpriza, reusind sa se califice la Campionatul Mondial din Rusia in dauna Italiei!

Italia va rata pentru prima data dupa 60 de ani un campionat mondial dupa ce nu a reusit sa-i inscrie Suediei in 180 de minute! Nimeni nu i-ar fi dat sanse Suediei dupa tragerea la sorti in conditiile in care nordicii nu-l mai au la dispozitie pe Zlatan Ibrahimovic.

Calificarea surprinzatoare a deschis imediat subiectul unei posibile reveniri asupra deciziei a lui Zlatan! Selectionerul Jan Anderson a fost intrebat la conferinta de presa despre aceasta posibilitate, insa raspunsul lui a fost unul dur: "Este incredibil ca ma intrebati asa ceva!



Acest jucator nu mai joaca pentru Suedia de un an si jumatate si tot vorbim despre el. Dumnezeule, trebuie sa vorbim despre jucatorii grozavi pe care ii are aceasta echipa, asta cred" a raspuns Andersson. Acesta a explicat apoi si motivul pentru care o revenire a lui Zlatan este improbabila.

"Avem multi eroi in aceasta seara. Cand Ibrahimovic era aici, jucam un alt stil de fotbal. Avand in vedere in vedere ca a decis sa se retraga din fotbalul international, un campion grozav ca el, noi a trebuit sa ne adaptam si am gasit al stil" a mai spus Andersson.

Culmea este ca astazi se implinesc fix 5 ani de la reusita fabuloasa a lui Zlatan contra Angliei, foarfeca de la peste 20 de metri!