SCANDALOS! Statele Unite, eliminata de un gol-fantoma din drumul catre Mondial de o tara de 100 de ori mai mica! Faza incredibila din preliminarii! VIDEO

Pentru prima data din 1986, SUA nu va fi prezenta la un Campionat Mondial.

SUA a pierdut incredibil in Trinidad & Tobago cu 2-1 si a terminat pe locul 5 in grupa CONCACAF, ratand si barajul cu Australia pentru Mondial! SUA avea nevoie doar de un egal pentru calificarea directa, insa nu a reusit sa-l obtina.

"Nu ne-am calificat la Mondial. Aceasta era slujba mea, sa duc echipa la turneul final. Meciul era perfect pozitionat in opinia mea pentru a aduce calificarea si am esuat. Nu avem scuze. Este un esec. Trebuia sa obtinem cel putin 1 punct. Cred ca este dezamagitor. Nu ar trebui sa stam acasa la un Campionat Mondial si imi asum responsabilitatea" a spus selectionerul SUA, Bruce Arena, dupa infrangerea cu Trinidad&Tobago.

In dauna Statelor Unite s-a calificat Panama, cea care pierdea in urma cu doar cateva zile cu 4-0 in fata acesteia! Iar calificarea a venit cu scandal - condusa de Costa Rica in ultimul meci cu 1-0, Panama a egalat cu un gol-fantoma! Reluarile au aratat ca mingea nu a depasit linia portii, insa golul a fost validat! In minutul 88 a venit apoi golul calificarii si Panama, o tara cu aproape de 100 de ori mai putini locuitori decat SUA, merge la Mondial! Honduras va juca baraj cu Australia dupa ce a invins dramatic pe Mexic, tara deja calificata.