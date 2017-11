Reusita FABULOASA a lui Marcelo in victoria Braziliei cu Japonia! Neymar a marcat, dar a si ratat un penalty! VIDEO

Brazilia a castigat cu 3-1 in fata Japoniei intr-un amical ce a avut loc la Lille.

Una dintre marile favorite la castigarea Campionatului Mondial din 2018, Brazilia este intr-o forma extraordinara. Cu Neymar in prim-plan, Brazilia a fost una dintre primele tari calificate la turneul final si are doar 2 infrangeri in ultimii 2 ani in toate meciurile!

Intr-un amical ce a avut loc astazi, Brazilia a invins-o pe Japonia cu 3-1 - Neymar a deschis scorul dintr-un penalty acordat dupa ce arbitrul a consultat reluarea video. Marcelo a facut apoi 2-0 cu un sut superb direct la vinclu! Cu adevarat remarcabil este ca fundasul stanga al celor de la Real Madrid a inscris cu piciorul drept!

Inainte de super-golul lui Marcelo, Neymar a mai avut un penalty dar Kawashima a ghicit de aceasta data coltul si a aparat. Gabriel Jesus a dus scorul la 3-0 inainte de pauza! Selectionerul Tite a facut apoi multe schimbari iar Brazilia nu a mai inscris.

Makino a stabilit scorul final in minutul 63.