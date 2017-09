Recordul ASCUNS pentru care lupta Ronaldo in preliminarii! Performanta fabuloasa de care se apropie

Dupa ce a marcat din foarfeca impotriva celor din Feroe, Cristiano Ronaldo merge in Ungaria pentru a recupera diferneta fata de Elvetia, liderul surpriza din grupa B de calificare la Cupa Mondiala.

Pe langa cele 3 puncte, Ronaldo trage tare si pentru un record vechi de zeci de ani. E pe locul 2 in topul all-time al marcatorilor europeni, cu 78 de goluri in 144 de meciuri. Pe primul loc e chiar legenda Ungariei, Ferenc Puskas, cu 84 de reusite, iar Ronaldo are sanse mari sa-l intreaca.

Ronaldo e destul de departe de cel mai bun marcator all time din intreaga lume. Ali Daei din Iran are 109 goluri.

DID YOU KNOW?

???????? Cristiano Ronaldo is second on the list of Europe's all-time top scorers (78 goals for Portugal in 144 games). ⚽️ pic.twitter.com/4rlsWwUXyG