Reactia lui Messi spune totul! Argentina joaca in MLASTINA pentru calificarea la Cupa Mondiala! Cum arata gazonul din Ecuador. FOTO

Nationala Argentinei e obligata sa bata Ecuador in ultimul meci din preliminarii pentru a merge la Cupa Mondiala.

"Cea mai lunga noapte pentru Argentina", titreaza Marca inaintea partidei asteptata de milioane de oameni din intreaga lume. Finalista de la ultimul turneu e oblgata sa castige in Ecuador pentru a merge la Cupa Mondiala din Rusia.

Toata lumea asteapta reactia lui Messi, care a reusit doar o bara in partida precedenta, cu Peru, cand a fost 0-0. "Fotbalul iti datoreaza un mondial", scrie si Sport.es pe prima pagina.

Messi a primit o veste proasta insa in Ecuador. Meciul se joaca intr-o mlastina, dupa ce a plouat masiv in aceste zile la Quito.









