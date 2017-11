DRAMA ITALIEI: Aproape sa rateze Mondialul dupa 60 de ani! Pirlo, atac dezlantuit: "Parca am invatat sa jucam acum cateva zile!"

Italia a pierdut cu 1-0 turul de la Stockholm, contra Suediei, si tremura pentru calificarea la Mondial.

Daca echipa lui Ventura nu s-ar califica, ar fi pentru prima oara dupa 60 de ani fara Squadra Azzurra la o cupa Mondiala!

“Avem 1000 de sanse pe San Siro”, le-a spus Ventura jurnalistilor de la Gazzetta dello Sport.

“Ca de obicei, la mina sfintilor. Acum, din nou San Siro”, a scris azi La Stampa, in timp ce Corriere della Sera a fost mai abrupt: “Jumatate din Apocalipsa a avut loc azi noapte in Suedia”.

“No Italia, no party in Rusia 2018” - a fost mesajul transmis de fanii care au facut deplasarea in Suedia. Italienii sunt nemultumiti de nationala lor. Unul dintre cei mai slabi de pe teren: Marco Verratti. Mijlocasul lui PSG a alergat cu 2848 de metri mai putin decat media pe care o are la echipa de club!

Pirlo e categoric dupa drama din Suedia: "Iar vorbim de arbitraj si ghinion cand Italia joaca de parca ar fi invatat fotbalul de curand!"