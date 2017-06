Peste fix un an incepe Cupa Mondiala din Rusia. Cele 3 echipe calificate deja si 5 tari surpriza care au sanse

Cum arata cursa pentru Mondial.

Cupa Mondiala din Rusia incepe exact peste un an de astazi, pe 14 iunie 2018. Pana acum, doar 3 echipe sunt calificate deja la marele turneu.

Rusia, tara gazda, Brazilia, din zona Sud-America, si Iran, din Asia. In rest, mai multe tari au sanse mari de calificare, insa nu este niciuna calificata matematic.

EUROPA - Germania, Polonia si Belgia sunt ca si calificate la Mondial, avand cele mai multe puncte in frunte in grupele de calificare.

AMERICA DE SUD - Brazilia e deja calificata, cu 4 etape ramase de jucat. Columbia, Uruguay, Chile, Argentina si Ecuador sunt despartite de doar 4 puncte, primele 3 fiind pe loc de calificare direct, iar Argentina la baraj.

AFRICA - Aici situatia e mai complicata. Sunt 5 grupe si se califica doar prima clasata. In grupa A, Congo si Tunisia sunt la egalitate, in grupa B Nigeria e favorita la calificare, in grupa C Coasta de Fildes se bate cu Maroc si Gabon, in grupa D se lupta Burkina Faso, Africa de Sud si Senegal, iar in grupa D se bat Egipt si Uganda.

ASIA - In afara de Iran, calificata deja, se mai bat pe locurile de mondial Coreea de Sud si Uzbekistan. Cine ocupa locul 2 loc merge direct la Mondial, cine termina pe doi joaca baraj cu grupa cealalta, in care Japonia, Arabia Saudita si Australia se bat pe primele 3 locuri (1 si 2 calificare directa, 3 la baraj).

AMERICA CENTRALA SI CARAIBE - Mexic e ca si calificata, iar Costa Rica, USA si Panama se bat pe celelalte locuri. 2 si 3 duc direct la Mondial, locul 4 duce la baraj cu cine castiga barajul din zona Asia, intre echipele de pe locurile 3 din cele 2 grupe.

OCEANIA - Noua Zeelanda si Insulele Solomon vor juca un meci de baraj, iar cine castiga joaca abraj cu zona America de Sud, de unde va veni o echipa extrem de puternica. Sansele ca Oceania sa aiba o echipa in Rusia sunt minime.

Echipe calificate deja: Rusia, Brazilia, Iran

Echipe cu sanse foarte mari de calificare: Germania, Polonia, Belgia, Columbia, Uruguay, Chile, Argentina, Nigeria.

Echipe surpriza care ar putea ajunge la Mondial: Gabon, Burkina Faso, Uganda, Panama, Uzbekistan.