Ovidiu Hategan, facut PRAF de sotia unui jucator nord-irlandez: "Romanian gypsy cunt!" FOTO

Ovidiu Hategan a devenit tinta numarul unu in Irlanda de Nord.

Ovidiu Hategan a fost jignit si facut "tigan roman" de Lisa Evans, sotia mijlocasul nord-irlandez Corry Evans, dupa ce arbitrul a acordat un penalty impotriva gazdelor la meciul Irlanda de Nord - Elevetia, din mansa I a barajului pentru Cupa Mondiala din 2018.

"Tigan roman curva! Si cand te gandesti ca probabil Irlanda de Nord i-a gazduit una dintre rudele imputite. Curva nerecunoscatoare", a scris Lisa pe Twitter, potrivit mirror.co.uk.

Postearea si contul au fost sterse ulterior.

This was posted then deleted by the wife of Northern Ireland player Cory Evans. In 2017. Hate crime . Classy lady Lisa ..... pic.twitter.com/uAxkPujC3S — Ciaran McMenamin (@CiaranMcMenamin) November 10, 2017

La Belfast, Irlanda de Nord a pierdut meciul cu Elvetia, scor 0-1, in urma unui penalti transformat de Ricardo Rodriguez, in minutul 58. Meciul a fost arbitrat de Ovidiu Hategan, ajutat de asistentii Octavian sovre si Sebastian Gheorghe si de al patrulea oficial Istvan Kovacs.

Hategan a dictat penalty la un presupus hent comis de Corry Evans, insa reluarile arata ca jucatorul nord-irlandez a avut mana lipita de corp, cand s-a ferit de o minge sutata de oaspeti, care l-a atins.

Selectionerul Irlandei de Nord, Michael O'Neill, l-a criticat pe arbitrul Ovidiu Hategan pentru prestatia de la meciul cu Elvetia, scor 0-1, din barajul de calificare la CM-2018.

"Cum a putut arbitrul sa acorde acel penalti? Corry Evans s-a intors si balonul l-a lovit in spate. Toata lumea a crezut ca arbitrul a fluierat un ofsaid, am fost socati sa vedem ca a dat penalti. si cum sa dai si cartonas galben? Reactia noastra a fost buna dupa, am avut cateva actiuni. inca suntem in cursa, nu a fost decat 0-1. Jucatorii inca cred. Trebuie sa gasim un mijloc de a marca, energia este buna in vestiar si trebuie sa profitam de ea duminica", a declarat O'Neill.

De cealalta parte, atacantul elvetian Xherdan Shaqiri a afirmat ca nu a vazut daca a fost penalti sau nu, dar importanta este decizia arbitrului.

"Nu am vazut daca a fost penalti. Nu stiu daca a atins balonul cu mana. Dar arbitrul a dat penalti. Oricum noi am controlat meciul timp de 90 de minute si ne-am creat multe ocazii. Am jucat mai bine si am meritat sa castigam. Abia astept returul de la Basel si calificarea la CM", a spus Shaqiri.

Fostul fundas nord-irlandez John O'Neill a declarat ca Hategan este cel mai slab arbitru pe care l-a vazut in ultima vreme: "A fost o decizie grava. Cel mult mingea l-a lovit pe Evans sus in umar. Niciun jucator nu a crezut ca a fost penalti. Arbitrul a fost ingrozitor tot meciul. Este cel mai slab arbitru pe care l-am vazut in ultima vreme. A stricat seara", a spus O'Neill la BBC.

Returul are loc duminica.