"Nici macar Messi nu s-a apropiat de acest nivel!" Declaratia incredibila a lui Verratti dupa ce a fost ametit de Isco

Isco este omul momentului in Spania dupa evoluatia magistrala din partida Spania - Italia. Mijlocasul Realului a reusit o dubla si multe alte faze exceptionale. Prestatia lui Isco a fost una chinuitoare pentru Verratti, adversarul sau direct in acest meci.

"Am suferit mult in fata lui Isco. M-a dat pe spate evolutia lui. Nici macar Messi nu s-a apropiat de acest nivel!" a spus Verratti conform Squawka.

Pana si antrenorul Italiei, Giampiero Ventura, l-a laudat pe Isco dupa o faza la care i-a trecut mingea printre picioare lui Verratti: "Cand am vazut driblingul sau, imi venea sa ma ridic si sa aplaud" a recunoscut dupa meci Ventura.

Isco has now been directly involved in 13 goals in his last 15 starts for club & country.

8 goals ⚽️

5 assists ????️

Putting on a show. ???????? pic.twitter.com/WM4NIoOGkI