Lewandowski, RECORD ALL TIME in preliminarii: 16 goluri! Si-a criticat imediat colegii: "E inadmisibil asa ceva!"

Robert Lewandowski a marcat cu Muntenegru si a ajuns la 16 goluri in preliminarii, record all time.

Atacantul Robert Lewandowski a devenit, duminica, primul jucator care reuseste sa inscrie 16 goluri in preliminariile unei competitii majore. Polonia a invins Muntenegru cu 4-2, dupa ce a condus cu 2-0 si a fost egalata, in minutul 83, situatie care l-a enervat pe jucatorul de la Bayern Munchen.

"Cu un asemenea adversar, trebuia sa castigam. Cu toate acestea, am comis erori in defensiva si in atac, ceea ce insemana ca avem potential, dar trebuie sa muncim la micile detalii care fac un meci ori usor, ori dificil. Trebuie sa muncim pentru a ramane concentrati 90 de minute, pentru ca uneori ne relaxam si consideram ca meciul este terminat. Am fost nervos. Am avut 2-0, apoi am permis sa fim egalati, cu opt minute inainte de final. A trebuit sa marcam al treilea gol pentru a calma jocul. As fi preferat un meci mai linistit. Nu suntem inca o echipa care sa mearga la Mondial pentru a castiga o medalie. Trebuie sa ramanem realisti. Sunt inca destule lucruri de imbunatatit in jocul nostru", a declarat Lewandowski, potrivit lequipe.fr.

Reprezentativa Poloniei s-a calificat la Cupa Mondiala din 2018, dupa ce a castigat Grupa E a preliminariilor, din care a facut parte si Romania. in ultimul meci, Polonia a invins Muntenegru, scor 4-2, prin golurile marcate de Maczynski '6, Grosicki '16, Lewandowski '85 si Stojkovici '87 (autogol), respectiv Mugosa '78 si Tomasevici '83.

Cristiano Ronaldo a marcat 15 goluri in aceste preliminarii si poate egala si dobori recordul polonezului, in meciul pe care echipa sa, Portugalia, il va disputa, marti, acasa, cu Elvetia.