FIFA a simulat tragerea la sorti pentru grupele Campionatului Mondial! Portugalia - Spania si Franta - Anglia ar fi cele mai tari dueluri

Tragerea la sorti pentru CM 2018 va fi vineri de la ora 17.00 live text pe www.sport.ro.

Asa cum obisnuieste inaintea tragerilor la sorti importante, FIFA a facut o simulare inainte de marele eveniment de vineri. Rezultatul? Grupe foarte echilibrate si doar 2 dueluri cu adevarat soc: Portugalia - Spania si Anglia - Franta.

Campioana en-titre, Germania, ar fi in grupa cu Danemarca, Uruguay si Nigeria, in timp ce tara gazda, Rusia, a picat la simulare cu Elvetia, Egipt si Australia. Daca simularea s-ar respecta si vineri, s-ar profila un duel extraordinar in optimi: Argentina - Franta/Anglia!

Evenimentul la care va avea loc tragerea la sorti pentru grupele Campionatului Mondial din 2018 va avea loc vineri la Kremlin. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea fi si el prezent.