FIFA a facut anuntul cel mare! Ce se intampla cu nationala care putea sa fie exclusa de la Mondial

Italia, Noua Zeelanda sau Chile sperau la o calificare miraculoasa la Mondialul din Rusia.

Dar nu a fost sa fie, deoarece Federatia din Peru a modificat toate reggulamentele incalcate de FIFA, iar acum aceasta se afla in legalitate. Federatia din Peru urma sa treaca sub administrare politica, lucru interzis ferm de FIFA in regulamentele ei. Daca se intampla asta, nationala statului Peru era exclusa de la Cupa Mondiala.

"Suntem fericiti ca ne-am calificat la Cupa mondiala, am asteptat mai mult de trei decenii pentru asta, toata lumea s-a bucurat enorm, nu aveam cum sa punem aceasta participare in pericol. Modificarile legislative nu au nicio legatura cu ce s-a speculat", a spus ministrul sportului din Peru.

Si presedintele federatiei din Peru a confirmat ca legile FIFA nu sunt incalcate. "Congresul a ascultat sugestiile noastre si nu a luat niciun risc, suntem calmi, participarea noastra nu este in pericol", a spus Edwin Oviedo.

Cei din Peru au demarat deja construirea unui cantonament nou langa Lima pentru ca nationala sa se pregateasca in cele mai bune conditii pentru Cupa Mondiala din Rusia.