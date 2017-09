Faza SOCANTA inainte de meciul de debut al lui Lucescu! O femeie a ajuns dezbracata pe teren! Ce avea scris pe piept

Politica a acaparat startul meciului dintre Ucraina si Turcia.

Mircea Lucescu a pierdut primul meci pe banca nationalei Turciei, 0-2 in Ucraina, in urma dublei lui Yarmolenko. Lucescu a acuzat arbitrajul la final pentru deciziile la cele 2 goluri, primul fiind din ofsaid iar la al doilea mingea iesind in afara terenului inainte de reusita. Lucescu a recunoscut insa ca Ucraina a fost echipa superioara.

Partida a inceput cu un moment socant! O femeie a intrat pe teren chiar atunci cand capitanii celor 2 nationale se pregateau sa faca tragerea la sorti pentru alegerea terenului. Femeia era fara tricou si avea pe piept scris: "Erdogan killer!"