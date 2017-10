Falcao, acuzat de BLAT in meciul care a eliminat Chile de la Mondial! Cum a putut sa primeasca gol Columbia din lovitura libera indirecta! VIDEO

Alexis Sanchez a fost "sapat" in lupta pentru calificarea la Mondial de colegul sau de la Arsenal, David Ospina.

Atacantul celor de AS Monaco, Radamel Falcao, este acuzat ca a negociat pe teren in timpul partidei dintre Peru si Columbia ca partida sa se termine la egalitate! Afland ca rezultatul inseamna calificarea Columbiei direct la Mondial iar pentru Peru inseamna obtinerea unui meci de baraj cu Noua Zeelanda, Falcao a fost surprins de camere in timp ce discuta cu oponentii sai.

Falcao si-a dus mana la gura pentru a nu se vedea pe transmisie ce le spune, insa reactia jucatorilor din Peru l-a tradat - acestia au inceput sa trimita semnale de calm intre ei iar cateva minute mai tarziu ambele nationale se bucurau de pozitia ocupata la sfarsitul preliminariilor!

Falcao te negocia la paz mundial...

LO AMO????????⚽❤ pic.twitter.com/Su6uCg2FSK — SToNeR en el FPC® (@StonerFPC) October 11, 2017



Nu doar Falcao a creat speculatii. David Ospina, portarul Columbiei, coleg al lui Alexis Sanchez la Arsenal, a reusit sa primeasca gol din lovitura libera indirect! Ospina a atins mingea inainte ca aceasta sa intre in poarta astfel ca reusita a fost validata! Columbienii au protestat insa arbitrul le-a motivat decizia de a valida golul prin faptul ca Ospina a atins mingea.