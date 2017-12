EXCLUSIV Christoph Daum, despre posibilitatea preluarii unei nationale de Mondial! Ce spune despre negocierile purtate

Romania a ratat calificarea, insa Daum are sanse sa prinda mondialul. Si-a trimis CV-ul in Australia, la nationala ramasa fara antrenor dupa calificarea la turneul final.

In CV, Daum si-a trecut titlurile din Germania, Turcia si Austria. Cu nationala Romaniei a castigat doar 3 meciuri intr-un an. Daum poate merge in Australia cu tricoul primit de la Burleanu.

"In acest moment, nimic concret, nimic clar, doar niste apeluri efectuate. Am cateva oferte, dar pana acum nu am reusit sa ajungem la o intelegere", a spus Christoph Daum pentru ProTV.

La Mondial, Australia e in grupa cu Franta, Peru si Danemarca. Daum nu crede ca nemtii lui vor castiga titlul din nou.

"Din Europa, pot spune ca Spania este una dintre echipele favorite", a mai spus fostul selectioner al Romaniei.