El este EROUL Suediei certat de sotie dupa ce a eliminat Italia: "A recunoscut si el ca a fost stupid!"

Fundasul nationalei Suediei a fost criticat public chiar de sotia lui!

Mikael Lustig, fundasul celor de la Celtic, a fost criticat chiar de sotia lui, Josefin, dupa ce i-a injurat pe suporterii italieni dupa partida retur de baraj de luni seara. Lustig se enervase deoarece o parte a suporterilor italieni au fluierat imnul Suediei.

Un clip a aparut pe internet cu Lustig tipand si gesticuland spre colegii sai. Josefin a declarat astazi ca un asemenea limbaj nu este permis acasa: "Unii poate ca au vazut ca Micke a injurat dupa imnul national inainte ca meciul sa inceapa. Sunt cuvintele lui Micke ceva ce sprijin? Nu. Este ceva ce el sau altcineva din familia noastra spune in mod normal? Cu siguranta nu.



Lustig verkar skrika: ”Jävla fittor” efter att italienarna buat nationalsången pic.twitter.com/KgAxd7ipiS — Dill (@DillF) November 13, 2017

Desigur ca am vorbit cu sotul meu despre asta. El a spus ca este o alegere incredibil de stupida de a se exprima. Dar in <febra> momentului se intampla uneori sa spui lucruri fara sa gandesti. Cu totii probabil ca facem asta" a declarat Josefin pentru The Sun.

Suedia s-a calificat la Campionatul Mondial in fata Italiei dupa 1-0 la general.