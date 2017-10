Dovada ca Messi face VRAJI! :) Argentinienii ar fi apelat la MAGIE NEAGRA ca sa se califice la Mondial

Presa din Argentina vine cu o veste halucinanta: nu Messi a fost eroul argentinienilor in partida cu Ecuador!

Bate Cupa! Marti 20:30 Sepsi - Craiova, Miercuri 20:30 Sanatatea - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Argentina avea nevoie de victorie in ultima partida din preliminarii, la Quito, cu Ecuador. Messi a dat recital dupa ce gazdele au deschis scorul, iar starul Barcei si-a dus nationala la turneul din Rusia cu un hattrick ce va ramane in istoria Argentinei.



S-a scris mult dupa acea seara magica a argentinienilor de la Quito si se scrie in continuare. Ziarul Clarin vine cu o veste halucinanta. Federatia argentiniana ar fi apelat la un vrajitor din La Plata pentru a ajuta nationala sa se califice la Cupa Mondiala.



Vrajitorul Brujo Manuel ar fi fost angajat la recomandarea lui Juan Sebastian Veron, care a apelat la el in perioada in care juca din cauza accidentarilor.



Manuel a confirmat ca a fost invitat sa vina cu echipa in Ecuador, dar nu a oferit detalii despre ritualul sau. "Am facut ce trebuia sa fac, am dat o mana de ajutor", a declarat acesta.



Jurnalistii de la Clarin sustin ca acesta a atins tricourile jucatorilor inainte de meci si a facut o plimbare spirituala in jurul stadionului pe care s-a disputat partida.



Veron a negat ca el ar fi fost cel care l-a recomandat pe Manuel. "Il stiu pentru ca suntem amandoi din orasul La Plata, insa nu l-am recomandat nimanui", a spus fostul jucator de la Manchester United.