Bunicuta care a ajutat Panama sa se califice in premiera la Mondial! A intrat pe gazon si s-a prefacut ca LESINA de trei ori! VIDEO

Cupa Mondiala naste povesti unice!

O bunicuta din Panama a devenit eroina, dupa ce si-a ajutat nationala sa se califice la Cupa Mondiala.

Panama a reusit o calificare istorica la Cupa Mondiala din Rusia, dupa victoria cu 2-1 in ultima etapa cu Costa Rica.

Cu cateva minute inainte de final, o femeie in varsta a patruns pe teren si s-a prefacut de 3 ori ca lesina pentru a le taia avantul adversarilor.

Elida de Mitchell e considerata o adevarata eroina, la fel ca jucatorii care au dus nationala panameza pentru prima data la turneul final al Cupei Mondiale.

Nationala din Panama a fost aproape de calificare si la Cupa Mondiala din 2014, insa un gol marcat in final de SUA a spulberat visul panamezilor de a merge in Brazilia.

Femeia a vrut sa se asigure ca istoria nu se va mai repeta, cu riscul de a plati o amenda usturatoare.

Ea a patruns pe teren si s-a prefacut de trei ori la rand ca lesina cand a fost ridicata de politisti.

"Nu am patit nimic, stiam ca politia vrea sa ma scoata din teren si m-am prefacut ca lesin. Cand m-au intrebat ce s-a intamplat, le-am spus ca mergem la Cupa Mondiala si ca nu au cum sa ma opreasca! Am intrat pe gazon pentru a opri un nou gol marcat de costa Risca. Nu am vrut sa mai ies de pe teren pana la finalul partidei. Am decis singura, am plans in 2013 cand am ratat calificarea", a povestit ea presei locale.

A fost sarbatoare nationala in Panama, iar presedintele tarii a dat o zi libera dupa calificarea nationalei in premiera la Mondial. "Esti o eroiona", i-au scris fanii bunicutei Elida pe Twitter.