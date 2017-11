"Buffon, mergi in locul meu la Mondial!" Declaratia superba a unui jucator de la Barcelona! Replica portarului a venit imediat

Mijlocasul croat al echipei FC Barcelona, Ivan Rakitici, a declarat ca daca s-ar putea, i-ar placea ca portarul italian Gianluigi Buffon sa mearga in locul lui la Cupa Mondiala.

"Mi-ar placea sa-i pot spune sa mearga in locul meu. Este unic. Cand un copil isi face o echipa pe hartie, mereu Buffon e in poarta. Am vazut imagini cu el dupa meciul cu Suedia si este pacat ca un jucator ca el nu are sansa de a evolua la un ultim Mondial", a declarat Rakitici.

Raspunsul lui Buffon a venit imediat intr-o postare pe retelele de socializare: "Draga Ivan Rakitici, ca portar mai pot juca, dar sa joc ca mijlocas pentru Croatia in locul tau nu este o idee buna: o spun pentru binele tau :)) Lasand gluma la o parte, cuvintele tale au fost un mare dar. Va multumesc tie si lui Jordi Alba: tricoul meu va asteapta".

