"Bine ati venit in IMPERIUL LUI ISCO!" Spania spera la titlul mondial dupa un nou meci exceptional al lui Isco! Starul Realului a iesit de pe teren accidentat

Spania a calcat-o in picioare pe Costa Rica intr-o partida care a avut loc la Malaga.

Tiki-taka Spaniei revine in prim-plan! Daca la Mondialul din 2014 si la Euro 2016 nu au impresionat, spaniolii spera intr-un nou triumf in Rusia dupa o noua evolutie superba a echipei lui Lopetegui. Cei 4 magicieni de la mijloc reprezinta principalul argument al Spaniei - David Silva, Thiago Alcantara, Iniesta si Isco! Spania are 6 victorii consecutive si n-a mai fost invinsa de la Euro 2016 cand Italia o elimina.

Ultimul dintre ei a impresionat inca o data desi nu a marcat in succesul cu Costa Rica (Jordi Alba 6, Morata 23, David Silva 51, 51, Iniesta 73). "Bine ati venit in imperiul lui Isco" scriu jurnalistii de la AS dupa ce starul Realului a reusit cateva faze spectaculoase in fata costaricanilor.

Din pacate, Isco a iesit in minutul 65 din cauza unei accidentari si nu va juca in partida amicala de marti contra Rusiei. Iata toate fazele lui Isco inainte sa fie schimbat cu colegul sau de la Real, Asensio.