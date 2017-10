Asa ceva nu s-a mai vazut in fotbal :)) Ce a putut sa faca un copil de mingi in momentul in care Panama era la cateva secunde de Campionatul Mondial! VIDEO

Un copil de mingi are sanse sa devina erou national in Panama dupa un moment imoral, dar extrem de amuzant.

Cum reactioneaza un copil de mingi in momentul in care tara sa este la cateva secunde de calificarea in premiera la un Campionat Mondial?! Ei bine, raspunsul a venit in finalul meciului dintre Panama si Costa Rica din zona CONCACAF. Panama conducea cu 2-1 si, la acest scor, era calificata direct la Mondial!

Deja calificata la randul ei, Costa Rica incerca sa evite o infrangere si s-a aruncat in atac in ultimele minute de joc. Jucatorii din Panama s-au aparat eroic si au rezistat. Au primit ajutor si din afara terenului.

La o minge trimisa in aut de un jucator din Panama, copilul de mingi a plecat intr-un sprint si a degajat mingea in tribuna chiar sub ochii unui jucator din Costa Rica ce voia sa bata autul!