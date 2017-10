ULTIMA ORA Suedia - Italia, Croatia - Grecia, Irlanda de Nord - Elvetia, Danemarca - Irlanda, in barajul pentru Mondialul din 2018

Urmarim si comentam impreuna tragerea la sorti a meciurilor din barajul pentru Campionatul Mondial din Rusia.

UPDATE | Meciurile din barajul pentru CM 2018



Irlanda de Nord - Elvetia

Croatia - Grecia

Danemarca - Irlanda

Suedia - Italia

Astazi, 17 octombrie, are loc tragerea la sorti a meciurilor din barajul european pentru calificarea la Mondialul din Rusia. Opt nationale vor intra in cele doua urne: Elvetia, Italia, Danemarca, Croatia, Suedia, Irlanda de Nord, Grecia, Irlanda sunt acestea, in ordinea celor mai bune locuri 2.

Slovacia a fost cel mai slab loc 2, grupa F, si nu a prins barajul.

Meciurile din baraj se vor disputa pe 9-11, respectiv 12-14 noiembrie.