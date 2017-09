"Acest meci NU trebuia sa aiba loc!" Ce a spus Cristiano Ronaldo inaintea duelului SOC dintre Spania si Italia

FCSB - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Cristiano Ronaldo tine cu Spania in derby-ul acestei etape din preliminariile Campionatului Mondial din aceasta seara, Spania - Italia. Starul campioanei europene, Portugalia, a vorbit cu Gazzetta dello Sport despre marele meci.

"Spania e favorita, dar nu cu mult. Marele avantaj este ca se joaca la Madrid si am citit ca Italia nu i-a mai batut in deplasare pe spanioli de 70 de ani iar asta inseamna ceva. Apararea Spaniei a ajuns la maturitate iar Sergio Ramos este probabil cel mai bun fundas central in acest moment.



Pe hartie, Spania poate cauza cele mai multe probleme Italiei la mijloc, mai ales prin Isco si Marcos Asensio, cei care sunt atat de puternici in acest moment. Au atata calitate, prospetime si incredere incat nu pot fi studiate metode a-i opri.



Imi pare rau ca acest meci are loc. Tragerea la sorti a fost cruda, nu este corect ca echipe mai slabe din alte grupe au calificarea garantata si una dintre aceste nationale trebuie sa treaca printr-un playoff, riscand eliminarea. Exista mult respect intre cele 2 tari. Italia e Italia, nu e niciodata usor sa joci cu ei" a spus Cristiano Ronaldo.