400 de milioane si 126 de locuri in clasamentul FIFA. Diferenta din afara terenului intre Franta si Luxemburg e uriasa; pe teren, cele doua au facut 0-0

Diferenta de valoare intre nationala Frantei si cea a Luxemburgului: 399 de milioane de euro.

Echipa nationala a Frantei valoreaza, potrivit Transfermarkt, 402 milioane de euro, in timp ce reprezentativa Luxemburgului doar trei milioane de euro, noteaza marca.com. Cu toate acestea, cele doua formatii au remizat, duminica, scor 0-0, la Toulouse, in preliminariile Cupei Mondiale din 2018.

Cel mai valoros jucator din lotul francez este, potrivit Transfermarkt, Antoine Griezmann, cu 80 de milioane de euro. De cealalta parte, doar Laurent Jans de la Waasland-Beveren trece de un milion de euro (1,2 milioane de euro).

"Este o zi de glorie. Este un rezultat istoric pentru Luxemburg", a declarat selectionerul Luc Holtz, dupa meci.

Franta ocupa locul 10 in clasamentul FIFA, in timp ce Luxemburg este pe locul 136.

In ciuda acestui rezultat, Franta continua sa conduca Grupa A, cu 17 puncte, unul in plus fata de Suedia, cu doua etape inainte de finalul prelimianariilor.