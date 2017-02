Un roman a pariat 335.000 de DOLARI pe o cota 2.35! Evenimentul care ii poate aduce un munte de bani

Dave Oancea, unul dintre cei mai cunoscuti pariori din Las Vegas, a mizat in aceasta saptamana 335.000 de dolari pe un eveniment. Mai exact, pe castigatoarea SuperBowl.

Romanul Dave Oancea, stabilit de ani buni in Statele Unite, isi castiga existenta din pariurile sportive. Acesta a devenit chiar o mica celebritate in lumea pariorilor de peste Ocean.

In aceasta saptamana, Dave Oancea a pariat 335.000 dolari pe Atlanta Falcons, inaintea finalei SuperBowl impotriva celor de la New England Patriots. Acesta a prins o cota de 2.35.

Daca pronosticul ii va iesi, aceta poate castiga peste 787.000 dolari.

Oancea a mai castigat aproape 2.5 milioane dolari pe finala de la Baseball.

Oancea are o poveste uimitoare. In urma cu mai multi ani, acesta ajunsese intr-o situatie disperata, dupa ce si-a pierdut toti banii. Acum, acesta traieste insa in lux si mizeaza regulat sume mari pe diverse evenimente.

Motto-ul sau este "Nu paria mereu pe favorit! In Vegas nu s-ar construi in fiecare an un cazino daca favoritii ar castiga mereu".