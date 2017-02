Ghinionistul saptamanii: a pierdut 34.200 € din cauza golului lui Sane! Ce mesaj a postat fotbalistul cand a aflat :)

Un parior german este, fara doar si poate, cel mai ghinionist microbist al saptamanii. Omul a fost la un gol distanta de a castiga 34.200 de euro la pariuri, dupa ce a jucat un bilet de doar 2 euro.

Acesta a pariat un bilet de 2 euro pe scorurile exacte la Leverkusen - Atletico (2-4) si Manchester City - AS Monaco (5-3). Doar ca, in loc de 5-3 la City - Monaco, omul a mizat pe 4-3!

Acesta a fost la cateva minute si la doar un gol de cei 34.200 de euro, dar sperantele sale au fost spulberate de tanarul Leroy Sane, care a marcat pe final in City - Monaco.

Vestea a ajuns si la urechile jucatorului, care a postat un mesaj pe Twitter: "Am citit si eu in ziare. Imi pare rau pentru saracul om", a scris acesta.

Neamtul s-a consolat totusi cu alte doua bilete castigatoare, pe care a mizat ca toate cele 4 echipe care au jucat marti seara vor inscrie in repriza secunda, dar si ca Griezmann, Sterling si Falcao isi vor trece numele pe tabela.

I read about it in the newspapers ... sorry for that poor guy ???????? #inSané pic.twitter.com/Kx6X87Gti3