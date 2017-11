"Am ales echipele ale caror nume suna mai bine". FABULOS: cu cat este mai bogata o englezoaica de 58 de ani dupa ce a jucat la pariuri

O englezoaica in varsta de 58 de ani, al carui nume nu a fost dezvaluit, a castigat suma de 574.278 lire sterline la pariuri sportive. Ea a jucat un bilet de 12 meciuri, alegand drept castigatoare "echipele ale caror nume suna mai bine".

Englezoaica a povestit ca se uita la fotbal alaturi de sotul si fiul sau in momentul in care s-a hotarat sa isi incerce si ea norocul la pariuri sportive. Aceasta a mizat in joaca 1 lira pe un bilet de tip "pariu special".

Ea a ales castigatoarele celor 12 meciuri dupa un criteriu simplu: "Am ales formatiile ale caror nume suna mai frumos", a spus ea.

Englezoaica a castigat 574,278 lire sterline dupa ce Bournemouth a dat un gol in minutul 92 al meciului cu Newcastle, prin Steve Cook.

Meciurile jucate

Huddersfield - West Brom | Pronostic: bate Huddersfield. Scor final: 1-0

Bournemouth - Newcastle: | Pronostic: bate Bournemouth. Scor final: 1-0

Burnley - Southampton | Pronostic: bate Burnley. Scor final: 1-0

Brighton - Swansea | Pronostic: bate Brighton. Scor final: 1-0

Sheffield Wednesday - Aston Villa | Pronostic: bate Sheffield. Scor final: 2-0

Barnsley - Birmingham | Pronostic: bate Barnsley. Scor final: 2-0

Bolton - Norwich | Pronostic: bate Bolton. Scor final: 2-1

Reading - Derby | Pronostic: bate Reading. Scor final: 4-2

Ipswich - Preston | Pronostic: bate Ipswich. Scor final: 3-0

Burton - Millwall | Pronostic: bate Burton. Scor final: 1-0

Nottingham Forest - QPR | Pronostic: bate Nottingham. Scor final: 4-0

Sheffield United - Hull | Pronostic: bate Sheffield United. Scor final: 4-1