Viitorul incepe azi. Bogdan Hofbauer scrie despre victoria spectaculoasa a lui Hagi in fata Stelei

"Gata, nu mai suntem copiii de dinainte!" E brusca schimbarea de discurs a lui Hagi, venita la cateva zile dupa clasicul "Suntem tineri, nu ne baga nimeni in seama". Dar cand o bati pe Steaua iti este permis orice. Mai ales ca se intampla atat de rar.

E prima oara dupa meciul care aduce zambete cu subinteles tuturor, acel Steaua - Viitorul 2-5, numit "meciul omeniei" chiar de Gigi Becali. O victorie cu care Viitorul a scapat de retrogradare in primul an dupa ce a ajuns in prima liga. Entuziasmul lui Hagi s-a transmis si la jucatorii sai, care aseara cantau deja "Campionii, campionii!" pe gazon. Banuiesc ca nu le faceau primirea urmatorilor adversari din campionat, campionii de la Astra.

Remarcabil a fost si pronosticul lui Hagi. Ca Viitorul va castiga cu Steaua daca Nita va gresi. Transformat recent in jucator de nationala, Nita a uitat sa mai fie portar la echipa de club. Casapit bine de Casap si Morar, Nita a cazut victima profetiilor lui Hagi. Nici n-a mai apucat sa se enerveze dupa golurile primite, cum il vedeam pana acum.

Numai Ovidiu Popescu n-a fost profet in tara lui. Sau, ma rog, in localitatea al carei nume il poarta. La Ovidiu, "Lampard al Stelei" nu s-a vazut deloc. A disparut din joc imediat dupa ce Gigi Becali i-a dat toti banii pe care ii avea in buzunar, asa cum a marturisit singur patronul Stelei.

"Asa se intampla cand iti bati joc de fotbal", a fost una din primele concluzii ale lui Reghecampf dupa meciul pierdut de Steaua. Atat de enigmatic ca nici nu stii la cine se referea. La jucatori? La el? Poate chiar la Becali?

