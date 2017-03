Viitorul a sosit. Mihai Mironica scrie despre "ziua in care Hagi si-a proclamat independenta fata de Steaua"

E o vorba in Anglia, "sa te vad intr-o seara rece, cu ploaie si vant, la Stoke". E, la noi s-ar putea inlocui Stoke cu Ovidiu. Steaua a ajuns intr-o seara rece, cu vant si ploaie, la Ovidiu. Si a fost martelata.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Ovidiu nu a mai fost locul cald, primitor, de altadata, pentru Steaua. Poate echipa lui Hagi si-a platit datoriile dupa comedia din Ghencea de acum cativa ani in urma careia Viitorul s-a salvat de la retrogradare. Comedie la finalul careia Reghecampf ne-a spus ca partida a fost blat, ne-a sugerat ca blatul s-a facut peste capul lui si si-a incriminat un fotbalist ca fiind actor in acea piesa. Aseara, portarul Nita a jucat precum "Doru Blatu" in faimoasa Omenie, dar Reghecampf si-a aparat fotbalistul. Nita este cel mai bun portar din Liga 1, insa intr-o seara rece, cu ploaie si vant la Ovidiu, a luat niste goluri demne de nemuritorul Burebista Cîmpeanu. Se intampla.

Viitorul a marcat intr-o jumatate de repriza cat a marcat in cele 12 meciuri in care a pierdut mereu clar, fara drept de apel, cu Steaua, dupa miraculoasa salvare de la retrogradare. Poate ca pe 18 ianuarie 2017 Hagi si-a proclamat independenta fata de echipa despre care a spus mereu ca este marea lui dragoste si care l-a ajutat in cel mai critic moment al carierei lui de patron de fotbal. Hagi vorbeste acum, cand e pe primul loc in playoff, despre posibilitatea falimentului Viitorului. Oare cum ar fi stat lucrurile cu Viitorul atunci, in cazul unei retrogradari, fara banii din televizari, partenerii comerciali si expunerea pentru jucatori de care ai parte in Liga 1?

Viitorul, expresia pasiunii lui Hagi pentru fotbal

Viitorul a ajuns la cea mai buna forma de exprimare pe teren din scurta sa istorie. Desi nu are mari individualitati. Dar este un mecanism bine asamblat de un antrenor caruia multe i se pot reprosa, dar nu si pasiunea pentru acest sport, pentru aceasta meserie. Mi-a placut vorba lui Hagi transmisa in conferinta de presa de dupa meci: bunul cel mai de pret nu este reprezentat, pentru un profesionist, de bani, ci de meserie, de pasiunea si credinta cu care o slujesti. Nu am pus ghilimele, am coafat-o un pic, dar asta era ideea. O idee frumoasa.

Acestea sunt discursurile lui Hagi. Pline de idei frumoase, sigur, exprimate bolovanos. Asta este Hagi, un Gattuso al comunicarii. Are o exprimare grunjoasa, precum cea a faimosului buldog italian pe teren, dar apreciem si "king's speech", si jocul fostului legionar din armata Milanului pentru mesaj, pentru continutul care transcede forma.

Viitorul este o echipa buna. O echipa care, totusi, nu are niciun decar, desi Hagi ne-a spus si aseara ca va ajunge sa joace cu 5 decari in teren. O echipa cu un frumos entuziasm tineresc, dar care este tare departe de a fi farul fotbalului romanesc, avand un singur fotbalist convocat pentru marele meci cu Danemarca. Scuze, Gica, pentru folosirea acestui cuvant, Farul, echipa la care ai crescut, dar care a murit langa tine in timp ce ii luai cea mai importanta resursa, tinerii. Locul unde au inceput fotbalul titulari de-ai tai de aseara, Tiru, Nedelcu... Azi, la 12.00, un epigon al Farului a jucat pe un teren de langa un mall din Constanta intr-un derby "istoric" cu Portul in liga a patra. Scuze, Gica, pentru ca iti mai aduc aminte de Trecut, cand tu ti-ai dedicat toata energia Viitorului.

Castigarea campionatului si a increderii

Asteptam si viitoarele meciuri ale Viitorului cu Steaua. Si meciul retur de pe Arena Nationala, si eventuale egaluri in care se pierd puncte, si victorii "dezinteresate" impotriva Stelei precum au fost cele izbutite de Astra si Otelul cu care ASA Tg Mures a fost deposedata de titlu. Increderea se recastiga greu dupa o omenie. Si asteptam maturizarea adolescentului care vrea sa arate ca nu mai traieste in cupele europene din punctele stranse de parintii Astra si Steaua si aduce si el "bani in casa" Romania.

Viitorul navigheaza intre hiperbolizarile pe care unii simt sa le produca la adresa unui rege si maturizarea incontestabila a unor Tiru, Nedelcu, Coman, Casap sau "Vasile" Boli, asa cum a fost botezat de localnici fundasul exotic promovat de Hagi. Nu este o capodopera de echipa nici macar pentru istoria postdecembrista a fotbalului nostru, dar este o trupa de admirat pentru ceea ce produce in teren in raport cu potentialul sau financiar.