Urzeala tepelor! Bogdan Hofbauer, despre "ranjetul lui Burleanu cand a aflat de esecul Ligii I"

Animalele de prada nu zambesc. Un lup isi poate arata coltii cand se pregateste de atac, dar acel ranjet nu este niciodata semnul vreunei aliante. Sau a unei prietenii la nivelul lumii salbatice.

Rasul isteric al lui Burleanu – atunci cand a aflat ca Liga lui Gino a esuat in organizarea meciului Iasi - Astra – e dintr-o lume bolnava.

E clar ca pacatele LPF sunt en-gros. Ca actualul campionat da multe rateuri pentru ca Gino Iorgulescu si echipa lui n-au reusit sa puna in practica restartul Ligii I nici in anul 3 dupa Dragomir. Dar bucuria esecului Ligii pe care am vazut-o pe fata lui Burleanu e dureroasa.

