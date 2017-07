Un fotbal TASat! Mihai Mironica, despre "incompetenta celor care administreaza fotbalul: O racheta Patriot a trecut pe la urechile FRF si LPF!"

Citeste si: Prima reactie a lui Gigi Becali dupa ce a pierdut procesul la TAS

TAS a confirmat ceea ce ma asteptam, ca Viitorul sa fie pastrata in postura de campioana. Existau argumente de ordin juridic pentru ambele parti, iar TAS nu ar fi produs un cataclism in Romania prin schimbarea campioanei decat daca toate elementele ar fi fost de partea contestatarei. Ceea ce, asa cum spuneam, nu era cazul.

Viitorul este campioana si stiam cu totii ca obtinuse acest titlu in conditiile care au fost cunoscute de toata lumea de la inceputul competitiei. Doar ca nu traim acum 10.000 de ani, intr-o epoca orala, ci intr-una in care regulile scrise sunt primordiale. Iar aici exista o imensa problema, regulamentul pentru Liga 1 este scris catastrofal atat in privinta stabilirii campioanei cat si in privinta luptei pentru evitarea retrogradarii.

Este inca o dovada, una strigatoare la cer si implicit la TAS, a incompetentei celor care administreaza fotbalul din Romania. FRF si LPF rasufla usurate, le-a trecut o racheta Patriot pe la ureche, dar nu se pot ascunde in spatele acestei decizii din Elvetia si trebuie sa corecteze macar acum, in ceasul al 13-lea, regulamentul in aceste puncte esentiale.

Pentru un Viitor dusmanos

In urma acestei actiuni de la TAS se tot spune ca ramane o dusmanie pe viata intre Gica si Gigi. Hmmm, deunazi Hagi spunea ca accepta banii lui Becali pentru Nedelcu.

Acum 10 ani, Becali l-a jignit infiorator pe Hagi in public in momentul in care l-a concediat pe acesta de la Steaua si Gica i-a fost totusi ulterior refugiu lui Becali si pe perioada detentiei.

Dar, de va fi sa fie dusmanie, asa sa fie! La fotbal, dusmania inseamna corectitudine, concurenta si progres. Iar prietenia, rudenia, omenia stiti cu totii ce inseamna.