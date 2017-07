"Totul pare o ciorba reincalzita" Gabriel Chirea, despre incercarea de reinfiintare a Rapidului

"Rapidul nostru chiar daca-i de toti furat / Are sufletul curat", este refrenul unui cantec celebru al fanilor Rapidului.

Din pacate, situatia actuala a clubului nu indeamna la curatenie sufleteasca. Echipa infiintata in 1923 a intrat anul trecut in faliment, patronii de dupa Revolutie reusind ceea ce nu au izbutit regimul legionar, Al Doilea Razboi Mondial si comunismul, adica sa desfiinteze clubul si sa puna in cumpana viitorul echipei.

Dupa perioada George Copos (care a investit anumite sume de bani, dar am aflat ulterior ca aproape toate au fost imprumuturi ale firmelor sale catre club, baza Pro Rapid a fost doar concesionata echipei, iar el a fost condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru evaziune fiscala in cazul trasferului lui Cristi Dulca - realizat în ianuarie 1999, la clubul sud-coreean Pohang Steelers), au urmat altele si mai dureroase.

Cuplul Adrian Zamfir - Nicolae Cristescu, ambii apropiati cercurilor politice, primul patron de firma de paza, al doilea proprietar mason al unui han la Tartasesti, unde se lauda ca se fac cei mai buni mici din Romania, dar si a doua piete, care s-a ocupat de contractul de catering al clubului.

Daca fanilor patronajul celor doi li s-a parut un pas inapoi, a urmat "domnia" familiei Moraru, proprietari ai companiile Perla Covasnei si Azuga Waters, acuzati de fani ca au decontat pana si apa plata adusa jucatorilor, in conditiile in care altor 4 cluburi din Liga 1 o ofereau gratis prin contracte de sponsorizare, dar si ca ar fi dat administratorului judiciar cecuri si bilete de ordin fara acoperire.

Dupa experintele cu asemenea patroni, oricine ar fi crezut ca fanii Rapidului s-au invatat minte, s-au lecuit de "binefacatori" si ca vor dori sa finanteze clubul ei insisi si sa nu ii mai compromita viitorul prin cedarea conducerii unor personaje mai mult sau mai putin dubioase. Desi licitatia pentru vanzarea marci si palmaresului se va organiza cel mai devreme in octombrie 2017, s-au infiintat inca de anul trecut, fara nicio logica, doua echipe care se vor continuatoarele clubului giulestean.

