Top 10 cele mai remarcabile rezultate din sportul romanesc

Desi 2017 a fost un nou an in care sportul romanesc a suferit pe fond, din cauza plangerilor in privinta finantarii precare, a intarzierii alinierii legislatiei la realitatea din teren, a continuarii exodului de sportivi, antrenori si specialisti, a micsorarii bazei de selectie sau a politizarii activitatii cluburilor sportive, au existat destule momente in care am fost mandri de calitatea si de ambitia sportivilor din tara noastra.

10. Neagu, din nou in All-Star Team-ul Ligii Campionilor

Cristina Neagu este singura jucatoare de handbal care a castigat de trei ori titlul de cea mai buna jucatoare a anului (in 2010, 2015 si 2016). Pentru ea anul 2017 a fost unul cu rezultate mai slabe la echipa de club si la echipa nationala, dar cu evolutii individuale apreciate. In vara a trebuit sa se multumeasca doar cu locul 4 al Ligii Campionilor, dupa ce a pierdut cu Buducnost finala mica, fiind invinsa de CSM Bucuresti, iar in decembrie a ratat calificarea in sferturile Campionatului Mondial din Germania, dupa ce a fost invinsa de Cehia. Neagu a fost inclusa din nou in All-Star Team-ul Ligii Campionilor, fiind desemnata cel mai bun inter stanga, si a avut o evolutie apreciata la echipa nationala. CSM Bucuresti pare favorita la castigarea Ligii Campionilor cu ea in echipa.

9. Romania, campioana mondiala Neymar Jr's Five 2017

Daca la fotbalul normal nu prea ne mai calificam la turneele finale, in luna iulie, Romania a scris istorie in Brazilia, devenind campioana mondiala la cea de a doua editie a Neymar Jr’s Five, cel mai mare campionat de fotbal 5-la-5. Competitia a fost urmarita de milioane de fani din intreaga lume, fiind organizata in Praia Grande, orasul natal din Brazilia al starului de la FC Barcelona si PSG. Peste 100.000 de jucatori din 53 de tari (234 echipe doar din tara noastra) s-au batut pentru un loc in finala mondiala din Brazilia, in care Romania a invins dramatic Anglia, in urma Golului de Aur intr-un meci 1-la-1, dupa ce scorul fusese 0-0 la finalul timpului regulamentar. TAO United (Cluj-Napoca), reprezentanta Romaniei, a fost premiata de Neymar, Gabriel Jesus, jucatorul de la Manchester City, si de fostul capitan al echipei nationale a Frantei, Djibril Cisse.

8. Vuc, prima medalie mondiala pentru luptele feminine

In august, Alina Vuc (24 ani) a cucerit prima medalie din istoria luptelor feminine romanesti la un Campionat Mondial de seniori, dupa ce a devenit vicecampioana mondiala la categoria 48 kg, in urma unei finale cu puternica japoneza Yui Susaki. In calificari, stelista a invins-o pe australianca Rupinder Kaur (4-0), in optimi a trecut de belarusa Violeta Cirik (5-4), in sferturi a castigat in fata canadiencei Jasmine Mian (3-0), iar in semifinale a intrecut-o pe turcoaica Evin Demirhan (13-2). Au fost doi ani buni pentru sportiva nascuta la Resita, care a cucerit aurul la Campionatul Mondial Militar (2016), plus argintul (2016) si bronzul (2017) la Campionatul European.

7. Doua medalii de aur la Mondialul de canotaj

Canotajul romanesc revenit in forta in acest an, dupa mai multi ani cu rezultate mai slabe. In octombrie, echipajul feminin de 8+1 al Romaniei a cucerit aurul, la Campionatele Mondiale de canotaj de Sarasota-Bradenton (Florida/SUA). Romania, in formula Ioana Vrinceanu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Mihaela Petrila, Iuliana Popa, Madalina Beres, Denisa Tilvescu, Adelina Bogus, Laura Oprea si Daniela Druncea, a condus cursa de la un capat la altul si a devansat în clasamentul final Canada si Noua Zeelanda. A doua medalie de aur la aceasta competitie fusese adusa de Ionela-Livia Lehaci si Gianina-Elena Beleaga, in proba feminina de dublu vasle categorie usoara.

6. Ponor, record de medalii de aur la Europene

Catalina Ponor a castigat in aprilie, la Cluj-Napoca, la 29 de ani, medalia de aur in proba de barna. Ea a castigat pentru a 5-a oara aurul european la barna, fiind lider absolut din acest punct de vedere. La finalul anului, tripla campioana olimpica de la Atena a anuntat ca se retrage din activitate la varsta de 30 de ani, dupa 26 de ani de cariera sportiva, in care a castigat 23 de medalii olimpice, mondiale si europene, dintre care 11 de aur. Ultima competitie la care a luat parte a fost concursul "Abierto Mexicano de Gimnasia" din Mexic, unde a obtinut medalia de argint la individual compus.

5. Dragulescu, campion european la 37 de ani

La o varsta la care alti sportivi din generatia sa sunt de mult timp antrenori si confruntat cu sacaitoare probleme medicale, Dragulescu s-a retras in acest an in stil de mare campion din activitatea competitionala. El a castigat doua medalii la Campionatul European desfasurat la Cluj-Napoca, aur la sol si argintul la sarituri, incununand o cariera fantastica si devenind cel mai medaliat gimnast al Romaniei din toate timpurile, atingand cota 31 la marile competitii. Odata cu retragerea sa, se incheie o era in gimnastica masculina romaneasca.

4. Horia Tecau, castigator la US Open

In septembrie, perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie numarul 12, a castigat finala probei de dublu masculin din cadrul turneului de Grand Slam US Open. In ultimul act, ei au trecut de spaniolii Feliciano Lopez si Marc Lopez cu 6-4, 6-3. Invingatorii au fost recompensati cu un cec de 675.000 si 2.000 de puncte ATP. A fost cea mai mare suma castigata de Tecau la un turneu de Grand Slam, el trecand de granita celor 4 milioane de dolari castigati din tenis. Constanteanul mai castigase Wimbledon (2015 - dublu) si Australian Open (2012 - dublu mixt).

3. Viitorul lui Hagi, campioana Romaniei la fotbal

Echipa finantata, condusa si antrenata de Gica Hagi a castigat primul titlu de campioana din istorie. Desi, poate, performanta in sine nu este una exceptionala, fundalul pe care a fost obtinuta a fost unul remarcabil. Clubul constantean a fost infiintat in 2009 si a reusit promovarea in Liga 1 in 2012, fiind finantat din fonduri exclusiv private si fiind unul dintre putinele cluburi de fotbal din Romania care are un obiectiv clar - promovarea cat mai multor juniori din propria academie. Proiectul este cu atat mai de laudat cu cat Hagi a construit la Ovidiu un stadion nou si cea mai moderna baza de antrenament a unui club de fotbal din Romania.

2. Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei, campioana europeana

Echipa feminina a Romaniei, formata din Elizabeta Samara, Bernadette Szocs, Daniela Dodean, Irina Ciobanu si Adina Diaconu, a castigat, in luna septembrie, titlul european la tenis de masa, dupa ce a invins cu scorul de 3-2 in finala cu Germania. Desi a fost al patrulea titlu european pe echipe la feminin, dupa cele obtinute in 1992, 2002 si 2005, reusita sportivelor noastre este cu atat mai importanta cu cat Romania a ales sa nu naturalize sportive asiatice, asa cum au facut multe dintre adversarele de la competitia gazduita de Luxemburg. Echipa Romaniei a jucat initial in grupa B, pe care a castigat-o, cu trei victorii din tot atatea posibile (3-0 cu Olanda, 3-1 cu Cehia, 3-1 cu Luxemburg), pentru ca in fazele urmatoare sa treaca pana la finala de Portugalia (3-0) si de Rusia (3-0).

1. Simona Halep, lider mondial al tenisului feminin

La inceputul lunii octombrie, Simona Halep a devenit prima sportiva din Romania care a urcat pe primul loc in topul WTA, fiind cea de-a 25-a jucatoare care urca pe cea mai inalta treapta in istoria de 44 de ani a ierarhiei. De asemenea, ea este doar al doilea roman care are aceasta onoare, dupa Ilie Nastase, care a fost numarul 1 ATP 40 de saptamani, intre 23 august 1973 si 2 iunie 1974. Dupa victoria impotriva Alonei Ostapenko din semifinlele China Open, Halep a fructificat a patra ocazie cand s-a aflat la un meci de locul 1 mondial. Ea ratase primele trei ocazii - in finala de la Roland Garros, in care a fost invinsa chiar de Ostapenko, in sferturile turneului de la Wimbledon, cand a pierdut in fata Johannei Konta, si in finala turneului de la Cincinnati, unde cedase victoria spaniolei Muguruza. In 2017, Halep a castigat turneul de la Madrid si a jucat finale la French Open, Roma, Cincinnati si Peking.