"Tampenii, glume, socoteli". Mihai Mironica scrie despre deznodamantul meciului Astra - Viitorul si declaratiile lui Sumudica

Marius Sumudica spune ca sunt tampiti cei care suspecteaza de blat disputele recente dintre Astra si Viitorul din cupa si campionat. A emanat aceasta idee dupa meciul de aseara cu Viitorul, in direct la Digisport, fara sa fi fost intrebat de cineva din studio despre aceasta teorie. Un astfel de subiect este tabu in studioul unei televiziuni care transmite competitia.

E posibil sa fim tampiti. Pana la urma, noi, tampitii, ne simtim cel mai bine unii pe altii. Sumudica a fost un astfel de tampit cand a vorbit public despre faptul ca, in opinia lui, meciuri ale Stelei cu Viitorul si FC Botosani au fost blaturi. Atunci Hagi sau alti implicati au cam spus ca Sumudica e un tampit. Bine, nu au folosit chiar acest termen, dar asta era ideea.

Uneori, acest concept de "tampit" se estompeaza cu timpul si aluneca spre "lucid", "neatarnat". De exemplu, li s-a spus ca sunt tampiti celor care au vorbit de blat dupa meciul Rapidului la care juca Sumigol si Universitatea Craiova, decisiv pentru titlul de campioana din '98. Ulterior, a devenit de notorietate cum Steaua si Rapid, care se luptau pentru titlu, au sfartecat Craiova la acel meci, fiecare blatuind cu o jumatate din jucatorii echipei oltene. Sumi, hai sa povestim cu Ionel Ganea despre cum a ratat penalty Lutu la acel meci "pentru Rapid", despre cum v-a luat Ganezu titlul de unul singur aproape "pentru Steaua". Sau poate sa povestim cu Ion Craciunescu?

Giurgiu nu are bulevarde. Decat in aparare

Back to the Future, adica inapoi la Viitorul, aceasta Alba ca Zapada acuzata public de blat de catre Reghecampf. Un alt tampit, Sumi, nu-i asa?

Viitorul a marcat doua goluri lejere la Giurgiu. Mingi aruncate pe spatii goale uriase, atacanti inaintand nestingheriti printr-o aparare cu 5 (cinci) fundasi. In astfel de meciuri, nu se marcheaza goluri precum cel al lui Deac cu Craiova, cel al lui Alibec cu Dinamo, cel al lui Niculae cu Hamburg. Daniel a fost rezerva aseara cu Viitorul, Teixeira si el, Budescu a iesit rapid...

Astra a avut un admirabil jucator in defensiva in persoana lui Iliev. De regula, un portar, cand apara un penalty intr-un meci de playoff, e sufocat de imbratisari ale colegilor. Iliev a fost ignorat dupa o astfel de parada, Oros privea chiar ingrijorat, doar Fabricio s-a apropiat timid de eroicul portar.

Mentiuni speciale pentru Sapunaru, cel mai bun jucator al Viitorului, marcator si pasator decisiv la cele doua goluri ale echipei lui Hagi. Si pentru Junior Morais, autorul unui fault de penalty sublim, jucator care arunca mingea in inaltul tribunei in minutele de final, exasperat ca nu mai fluiera o data arbitrul sfarsitul acestui meci pe viata si pe viata.

Repriza a doua a fost una de conservare. O singura ocazie a Astrei in toata repriza, la o patrundere a lui Ionita. Victorie lejera a Viitorului, asa cum a fost si cea a Astrei in Cupa, la Ovidiu. Nicio echipa din sferturi nu a cedat asa de usor in cupa precum Viitorul chiar pe terenul sau.

O gluma, vorba patronului Niculae

Ce diferenta intre felul cum au zburdat acum la Giurgiu cei de la Viitorul si precedentul meci, cel din sezonul regulat, jucat la Giurgiu in acest an intre cele doua echipe. Atunci Viitorul nu s-a apropiat macar de poarta Astrei. Atunci am vazut ce poate apararea lui Sapunaru.

Sunt multi "tampiti", Sumi. Unul dintre ei e chiar patronul tau care a vorbit despre 600.000 de euro pe care i-a propus Porumboiu pentru un blat. Ulterior, patronul tau a spus ca a fost o gluma acea declaratie. E, Sumi, mai glumim si noi acum dupa aceasta dubla intre Viitorul si Astra incheiata perfect pentru ambele echipe cu victorii lejere in deplasare in competitiile potrivite. O gluma ca in vremurile frumoase ale reciprocitatilor hazlii.