"SIMONA E ALL-IN!" Bogdan Hofbauer, despre cum invie Halep "spiritul Hagi" din fotbal

Cred ca stim acum cu totii care e dorinta de Mos Craciun pusa de Halep. Caci daca in scrisoarea ei de la final de decembrie nu era vorba despre un turneu de Grand Slam cum altfel ar fi castigat toate mingile de meci avute de adversarele ei in drumul spre finala?

Epocala victorie cu necunoscuta Davis, cand a revenit de la 10-11 si 0-40 in decisiv, a fost pentru Halep vaccinul care ii ofera romancei puterea de trece peste orice moment greu. Poate aici se vede si particularitatea genetica pe care o are Halep, o jucatoare care nu a cazut in momentele psihologice, decisive, grele, in care, putem indrazni sa presupunem, majoritatea sportivilor romani ar fi cedat.

M-am gandit de mai multe ori pana acum, poate Halep aduce in tenisul romanesc ceea ce a adus Hagi in fotbal – geniul de pe teren sustinut si de un tipic al aromanului crescut in Romania.

Semifinala cu Kerber a fost infinit mai grea decat orice meci de pana acum...

