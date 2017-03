Scrisoarea Romaniei pentru Halep. Bogdan Hofbauer scrie despre eliminarea Simonei de la Indian Wells

Salut, Simona! Adica sanatate! Asta iti doresc milioane de romani.

Nu doar din Romania, ai vazut ca ai fost sustinuta peste tot prin lume pe unde ai concurat. Te-au aplaudat cand ai jucat bine, cand ai castigat. S-au intristat cand ai pierdut sau cand te-ai accidentat. Cand sufereai tu, sufereau si ei. Cand te doare pe tine, ii doare si pe multi dintre romani.

Nu stiu daca ti-ai dat seama, dar viata ta nu-ti mai apartine doar tie. Chiar daca asta poate parea nedrept. Steagurile Romaniei pe care le vezi atat de des prin lumea larga si pe care le cauti prin tribune cand treci printr-un moment mai greu al meciului sunt dovada clara a ceea ce zic eu aici. Tu crezi ca intamplator tribunele sunt mai mult goale la turneele din Romania, dar cand apari tu sa joci, raman afara mii de suporteri care ar vrea sa intre dar nu mai au unde? Asta inseamna ca viata ta nu e numai a ta. A devenit si a lor.

Dar in ultima vreme romanii care te iubesc sunt mai mult ingrijorati decat bucurosi. Sunt necajiti si ei de necazurile tale. Accidentarile astea care te supara. Pai si tu, nu stiu cum sa zic, dar ba te doare, ba nu te doare. Serios, uneori parca esti copilul ala cu dureri de dinti care merge la dentist, dar cand ajunge acolo spune ca i-a trecut. Iarta-ne ca te intrebam de sanatate! La inceput murmuram intre noi, dar apoi am prins curaj cand am vazut ca Nastase si Tiriac iti recomanda sa rezolvi odata pentru totdeauna problemele alea. Daca nici ei nu stiu ce inseamna cum sa duci o cariera de tenis, pe cine sa mai credem si noi?