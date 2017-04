"Sagrada Partida" Mihai Mironica scrie despre cum talentul lui Messi a eclipsat orgoliul lui Ronaldo

FC Barcelona a invins in ultimul minut pe Bernabeu si a relansat lupta la titlu in Spania.

Sunt fan Premier League, dar cel mai bun fotbal e in La Liga, iar Real - Barca e mama tuturor meciurilor. Am simtit-o inca o data aseara, la ultimul El Clasico. Un meci care ar trebui pus in containerul acela ingropat in Antarctica sau pe sonda trimisa prin Univers drept "carte de vizita" pentru verii extraterestro-galacticilor care s-au infruntat aseara pe Bernabeu.

Ultimul Real - Barca a fost un La La Land. Ca sa parafrazez o fraza dintr-o cronica englezeasca a muzicalului invins politic in acest an la Oscar, daca esti pasionat de fotbal, dar nu ti-a placut acest Real - Barca, nu ai dreptul la fericire.

In urma cu ani, mari companii de echipament sportiv isi construiau epice campanii publicitare cu fotbalisti "inarmati" de ele fata in fata cu "alieni" hotarati sa-i "calce pe ochi" pe pamantenii aflati la minge, vorba bonomului Ienei. Cu Messi "la podea" horcaind cu fata insangerata, ridicandu-se si lovind decisiv cu 8 secunde inainte de expirarea prelungirilor, stand cu tricoul in mana intr-o ipostaza Messianica in fata fanilor extaziati de golul sau cu numarul 500 pentru Barcelona... Hm, ai spune că pentru acest film publicitar a fost angajat un regizor american ce n-a dat niciodata pe la un stadion de "soccer", dar stie sa prepare cu toate ingredientele retetei clasice a filmelor cu Vandammeschwarzeneggerstallone.

Talentul lui Messi a eclipsat ambitia, orgoliul lui Ronaldo. Cu barba sa stufoasa, Messi are aerul unui intelept antic. Ronaldo a ales un tratament de "intinerire" cu acele spaghetti bolognese turnate pe cap, vorba Telegrafului de Londra. Dar cel tanar in joc a fost barbosul antic: driblingul de la primul gol nu putea fi regizat atat de bine nici de Guy Ritchie. Iar driblingurile printre realistii stransi in propria jumatate de teren imi aduceau aminte de slalomul soldatului Ryan printre gloantele de pe plaja din Normandia.

Ce e atat de special la Messi? De ce e unic? Franele... Intr-un interviu, Gerrard incerca sa-si imagineze cum s-ar fi simtit pe teren cu franele lui Messi... Nimeni nu se poate opri precum argentinianul, nimeni nu poate schimba directia asa cum o face el... Poate ca s-a mai dus din explozie, dar franele sunt in continuare impecabile. O masina cu anvelope incercate in cele mai imposibile curbe, cu cele mai bruste opriri, ar trebui asociata intr-un spot comercial cu franele lui Messi.

Dincolo de Messi, au fost portarii. La cum a scos ter Stegen cu piciorul la capul lui Benzema, neamtul poate fi oricand chemat si la echipa de handbal a Barcelonei. Iar lui Navas, madrilenii ii pot da un tricou pe care scrie De Gea si economisesc astfel 70 de milioane de euro la vara.

La final, o vorba si despre Eroul Necunoscut. Cele mai frumoase meciuri din acest sezon au avut parte de o strafulgerare de final a Marelui Anonim. Cu PSG, in secunda magica a sfarsitului de meci, cand pasa lui Neymar a plutit peste careul parizian, Eroul Necunoscut a aparut din pamant pentru voleul care a definitivat nemuritoarea Remontada. Acum, in acest El Clasico, cand si bratele lui Messi cazusera a deznadejde dupa golul agentului secret James Bond Rodriguez, acelasi Erou Necunoscut a luat mingea din parcela lui de fundas dreapta improvizat, si, cu o cursa nebuna, a dus faza pana la careul madrilen unde a fost finalizata de coechipierii readusi la viata de nebunia Anonimului. In catalana, la Erou Necunoscut se spune Sergi Roberto.