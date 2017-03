Romania e noua campioana europeana la fotbal-cifre! :) Mesajul FABULOS postat pe site-ul FRF

Proiectul „cincinalul intr-un an” continua la FRF: zeci de mii de femei s-au apucat de fotbal!

Eu v-am mai spus in trecut ca principalul proiect al administratiei actuale a FRF nu e nici buna guvernanta, nici proasta guvernanta sau alte cuvinte corporatiste, cu atat mai putin fotbalul, ci evident „cincinalul intr-un an”.

Sunt aproape sigur ca ati ratat ultima realizare din acest proiect, asa ca imi fac datoria de onoare sa o aduc eu in prim plan. Ca sa nu pierdeti vremea sa cititi tot bla-bla-ul de pe site-ul FRF fac din nou un efort si va rezum eu cum, la un summit UEFA de la Tbilisi, presedintele Razvan Burleanu a prezentat cum practic duduie fotbalul romanesc.

Concret, ca e cu cifre, trebuie sa stiti neaparat ca atunci cand a venit domnul Burleanu la FRF, in anul de gratie 2014, doar 0,5% din populatia Romaniei practica fotbalul, amator sau profesionist, fata de 2,7% media europeana, respectiv 1,5% targetul fixat de noua administratie. Ei, ce credeti ca s-a intamplat de atunci? Au disparut sute de echipe? Au emigrat mii de fotbalisti, la munca in strainatate? Au falimentat branduri cu traditie? S-au golit stadioanele? Ne-a lipsit absolut orice rezultat cat de cat notabil la orice nivel al oricarei nationale, in afara calificarii la Euro 2016? Nu, nici vorba. Baliverne. Altceva s-a intamplat.

