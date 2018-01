"Prima runda de 82-0 din istorie!" Florian Ceafalau, 10 concluzii dupa meciul istoric dintre Miocic si Ngannou

Stipe Miocic l-a invins pe Francis Ngannou la decizie.

Miocic vs Ngannou, ce meci! Ngannou, noua bestie din UFC, un greu urias ce tocmai il demolase pe cel mai titrat greu din istoria batailor, singurul campion si in K-1 si in MMA, Alistair Overeem. Un luptator pe care UFC-ul a incercat sa il transforme in noul McGregor. Ce greseala!

Pana si casele de pariuri l-au dat favorit pe Ngannou. Socant, din cate stiu eu casele de pariuri vor sa faca bani, nu sa piarda.

"De vina" pentru asta a fost bineinteles UFC-ul, care l-a portretizat pe camerunez in noul McGregor din MMA, incercand sa ii creeze o imagine de distrugator care s-a nascut ca sa fie campion. Sefii UFC au pariat ca, dupa ce il invinge pe Miocic, Ngannou o sa le aduca milioane si milioane de dolari.

Hype-ul a fost unul real insa, spre deosebire de McGregor, care s-a ridicat la masura asteptarilor si i-a facut KO pe Jose Aldo si Eddie Alvarez, luandu-le centurile, Ngannou a fost un epic fail!

Meciul nu a semanat deloc cu previziunile fanilor si ale specialistilor, Miocic batandu-l practic incontinuu 5 runde pe Ngannou, devenind primul greu din istoria UFC care isi apara titlul de 3 ori la rand.

Iata mai jos cateva concluzii dupa meciul istoric dintre cei doi:

1. Miocic este probabil cel mai inteligent luptator la ora actuala. El si McGregor sunt din alta liga.

2. 2 minute. Atat lupta Ngannou. Atat a luptat cu Miocic. Dupa 2 minute a inceput sa gafaie si cam asta a fost.

3. Boxing is life! Ce l-a salvat pe Miocic in primele 2 minute a fost boxul, practicat cu succes inainte sa intre in MMA. Acele cateva eschive facute la momentul potrivit si capacitatea de a incasa un pumn i-au adus victoria in acest meci!

4. Ngannou este o bestie! Nu am vazut in viata mea pe cineva sa lupte atat de mult, peste 20 de minute, atat de obosit! A avut vreo 10 momente in care putea renunta la lupta dar nu a facut-o! Respect!

5. Ngannou e de un 8 la striking dar la wrestling si la sol e de nota 4 cel mult! Socant de slab!

6. Miocic este cel mai dominant campion de la Jon Jones incoace. Nu am vazut pe nimeni sa distruga o divizie atat de competitiva atat de repede. Practic, in momentul asta, n-are cu cine!

7. Lista lui Miocic arat asa acum: Hunt - fost campion K-1, Arlovski - fost campion UFC, JDS - fost campion UFC, Overeem - fost campion K-1 si Strikeforce, Werdum - fost campion UFC, Ngannou! WOW!

8. Singurul care ii poate pune probleme lui Miocic este Cain Velasquez. Sanatos si in forma. Cardio Cain! Dar asta a devenit deja un mit in MMA. E ca Bigfoot, multi spun ca exista insa nu mai crede nimeni.

9. Ca sa intelegeti cata bataie i-a dat Miocic lui Ngannou, in runda a 4-a raportul de lovituri a fost 82-0 pentru Miocic.

10. Ca sa intelegeti cata bataie a luat Ngannou de la Miocic, in rundele 2-3-4-5 raportul de lovituri a fost 188-17. Asta inseamna 47-4 pe runda, timp de 4 runde la rand!!!